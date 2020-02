Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite e fondi assistenziali non spesi per la popolazione

La Croce Rossa di Wuhan e la Croce Rossa della provincia di Hubei, sono finite sotto accusa per il mancato arrivo di donazioni per forniture mediche. Da tutta la Cina sono state inviate cospicue somme di denaro per sostenere gli ospedali in prima linea contro il coronavirus, che ha ucciso più di 300 persone.

Gli operatori sanitari, che sono ad alto rischio di infezione senza una protezione efficace, tra cui maschere e tute, hanno fatto appello per avere più forniture a disposizione.

“L’intero paese è stato mobilitato per donare – ma come mai i medici non ricevono ancora abbastanza forniture?” Ha dichiarato un medico del Wuhan Union Hospital – uno dei sette ospedali designati per il trattamento del coronavirus.

Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite

Mentre sempre più persone si affrettavano a trovare il modo di procurarsi maschere e tute protettive indispensabili per gli ospedali, un rapporto su donazioni e consegne dalla Croce Rossa di Hubei, mostra un dato preoccupante. Dell circa due milioni di maschere donate da tutta la Cina, la Croce Rossa locale ne ha consegnate appena 200.000 agli ospedali.

Le maschere erano state anche inviate nei nosocomi che non ne avevano maggiore bisogno.

Il Wuhan Union Hospital ha ricevuto solo 5.000 maschere chirurgiche, mentre altri due ospedali – Wuhan Ren’ai e Wuhan Tianyou – ne hanno ricevute 32.000. Né l’ospedale Ren’ai né il Tianyou curano i pazienti con infezione da coronavirus e ciascuno ha un decimo del numero di medici impiegati dall’Union Wuhan.

In una dichiarazione, un funzionario della Croce Rossa ha spiegato che le maschere consegnate a Ren’ai e Tianyou sono state fabbricate secondo lo standard “KN95” anziché lo standard “N95”, richiesto per gli operatori sanitari in prima linea.

N95, classificato secondo gli standard statunitensi, significa che la maschera dovrebbe essere in grado di filtrare almeno il 95 percento di particelle non oleose. Questo è un requisito basilare per la maggior parte degli operatori sanitari che trattano malattie respiratorie. KN95 è la versione cinese dell’N95. In teoria dovrebbe offrire lo stesso livello di protezione con un nome diverso.

Infermieri e medici del Wuhan Union Hospital hanno dichiarato di utilizzare maschere e tute protettive create dal panno delle loro tute mediche. In altre città, i medici hanno utilizzato impermeabili da pioggia usa e getta come protezione.

La macchina organizzativa cinese inizia a fare acqua da tutte le parti, sotto la pressione dell’emergenza sanitaria.

