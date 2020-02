Coronavirus, 328 persone guarite dopo le cure del caso: 14.300 sono i contagi mondiali, in più di 25 paesi diversi

La notizia che arriva direttamente dalla Cina nelle ultime ore riguarda 328 pazienti guariti da coronavirus, che sono stati dimessi e rimandati a casa.

Le fonti governative di Pechino confermano che un totale di 328 pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono stati dimessi dall’ospedale dopo il recupero completo, sottoposti alle cure del caso.

Solo nella giornata di sabato, ben 85 persone sono uscite dall’ospedale dopo essere tornate in un buono stato di salute. 49 di queste nella provincia di Hubei. A dichiararlo la National Health Commission (NHC) nel suo rapporto quotidiano, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Per una buona notizia, però, ne arriva anche una estremamente negativa. C’è stato infatti il primo morto per coronavirus, al di fuori della Cina. Si tratta di un uomo deceduto nelle Filippine, a Manila. Ricoverato lo scorso 25 gennaio per una grave polmonite, si è aggravato nelle ultime 24 ore. E’ il marito di una donna cinese di Wuhan, primo caso positivo nelle Filippine. Entrambi erano arrivati da Hong Kong, il 21 gennaio.

Nel computo generale, aggiornato allo scorso week end, il totale dei morti è di 304 persone, mentre 14.380 sono i casi confermati di nuova infezione da coronavirus.

Quello che continua a preoccupare, oltre al primo decesso al di fuori della Cina, sono l’aumentare dei paesi che comunicano di aver subito almeno un contagio. La diffusione globale è arrivata a contare 25 paesi con almeno un caso, sparsi nei vari continenti. L’Asia è ovviamente ancora il continente più colpito. L’Africa per ora è l’unico che non figura in questa lista.

Gli stati interessati stanno ora inviando aerei per evacuare i loro cittadini dalla zona di infezione e imponendo divieti di viaggio o restrizioni sulla Cina continentale.

Quasi 60 milioni di persone sono bloccate nelle città cinesi mentre i ricercatori internazionali corrono per sviluppare un vaccino e arrestarne la diffusione. Un plauso a tal riguardo va agli scienziati italiani, in grado di isolare il virus proprio ieri nell’ospedale romano Spallanzani, consentendo ora di poter studiare un vaccino in modo più rapido.

