Cessione Roma, sono ore importanti riguardo al passaggio di testimone in casa giallorossa: il prossimo nuovo proprietario è in sede

Quella di oggi è una giornata fondamentale per quel che riguarda la cessione della Roma. Dan Friedkin, magnate americano pronto a rilevare la società da James Pallotta, è sbarcato a Roma in queste ore accompagnato dal figlio Ryan. Insieme a loro si trovano anche i legali degli acquirenti nella sede amministrativa del club giallorosso, a viale Tolstoj, per definire l’operazione. La cessione del club dovrebbe formalizzarsi probabilmente la prossima settimana.

Cessione Roma, cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la valutazione complessiva del club dovrebbe essere di 750 milioni. Considerato che nell’affare sono compresi i debiti per 272 milioni e l’aumento di capitale per 130, l’enteprise value dovrebbe aggirarsi sui 350 milioni di euro. Ora bisogna capire se Friedkin entrerà nell’azionariato con una holding o parteciperà inserendosi in una delle holding esistenti. Mettendo da parte la possibilità che Pallotta rimanga come azionista di minoranza, si considera il valore di partecipazione nella Roma per Neep pari a 240,3 milioni, mentre per Roma Spv Llc pari a 9,5 milioni. In totale fa 250 milioni e dunque questa operazione potrebbe portare una plusvalenza di ben 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Milan, clamorosa bomba dalla Germania: ecco il nuovo allenatore e ds