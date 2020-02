Il calciomercato della Juventus della prossima estate potrebbe portare un grande colpo a Torino. La bomba arriva dall’Inghilterra

La Juventus in campionato è ripartita alla grande dopo la brutta sconfitta di Napoli. Con il 3-0 sulla Fiorentina i bianconeri mantengono 3 punti di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Lazio, anche se i biancocelesti hanno una gara da recuperare. Mentre Sarri e la squadra sono concentrati sulle vicende di campo, Nedved e Paratici cominciano a guardarsi intorno per cercare rinforzi per la prossima stagione. Nella sessione di calciomercato appena terminata non è arrivato nessuno, ma è stato acquistato Dejan Kulusevski per giugno.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra; “180 milioni per Van Dijk”

La scorsa estate a Torino è arrivato il giovane e promettente difensore olandese Mathijs De Ligt, pagato 75 milioni, che dopo un primo periodo di difficoltà e di ambientamento ora sta trovando continuità. Il lungo infortunio di Chiellini, sommate all’età avanzata del difensore italiano, destano preoccupazione in casa bianconera per il futuro. Anche un suo potenziale erede come Demiral dovrà stare fuori per molto tempo a causa della rottura del crociato, mentre Rugani non dà grandi garanzie.

Così, secondo quando riportato dal tabloid inglese ‘The Sun‘, la Juventus sarebbe pronta a fare un altro grande investimento in difesa: Virgil Van Dijk. Per il centrale olandese del Liverpool i bianconeri sarebbero disposti a sborsare 150 milioni di sterline, circa 180 milioni di euro. L’interesse della vecchia signora, secondo il Sun, sarebbe nato dopo le dichiarazioni di Van Dijk che avrebbe aperto ad un avventura lontano dalla Premier League in un futuro non troppo remoto. Da Torino non arrivano conferme, ma di sicuro un affare di questo genere non si fa in un attimo e sotto lo sguardo di occhi indiscreti.