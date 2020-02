Fuori ad un condominio di Norwich, in Inghilterra, a poche ore dalla Brexit è spuntato un penoso volantino

Dopo poche ore dall’ufficialità della Brexit, in un condominio popolare di Norwich, in Inghilterra, sono apparsi dei volantini penosi appesi su tutti i piani dell’edificio. La lettera si intitola ‘Happy Brexit Day’. In sostanza incentra il proprio discorso sul diktat: “Qui da oggi si parlerà solo inglese. Altrimenti tornatevene a casa vostra, così non infetterete più il nostro Paese”. Poi continua: “finalmente torneremo un gran Paese. Una regola che dovrà essere chiara d’ora in poi è che si dovrà parlare inglese in questo condominio. Se invece vorrete continuare a parlare la vostra lingua madre, quella del Paese da dove venite, potete allora tornarvene a casa e restituire l’appartamento al Comune che così potrà concederlo alle famiglie britanniche e potremo tornare alla normalità prima che voi infettaste la nostra grande nazione”.

Brexit, sdegno per il volantino: interviene la polizia

C’è stato bisogno dell’intervento della polizia britannica che ha definito il gesto come ‘crimine ignoto’ e si è messa alla ricerca dell’autore. Le autorità del luogo ed il Comune sono indignati. “La nostra città è stata sempre accogliente e generosa e non permetteremo simili messaggi di intolleranza”, il chiarimento. Sui social è partita subito la campagna contro la Brexit ritenuta come una fonte di incitamento per istinti razzisti e xenofobi.

