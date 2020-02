Continua a crollare la borsa asiatica a causa del Coronavirus. La Cina continua ad andare in rosso, a Shangai e Shenzen in fumo 420 miliardi di dollari.

Continuano a crollare le borse asiatiche. Anche stamattina infatti, alla riapertura dei listini, tutte le borse orientali erano in netto calo, con il preoccupante segno in rosso divenuto una costante nell’ultimo mese.

Infatti secondo i dati continuano a crollare Shangai e Shenzen, con quasi l’8% in rosso e secondo alcune stime, con ben 420 miliardi di dollari di capitalizzazione bruciati. Perde l’1% anche a Tokyo, mentre Taiwan scende dell’1,2%.

In calo anche se lievemente, anche Bangkok e Seul, rispettivamente con il 0,3% e -0,01%. Cede Singapore con -1,2% e Giacarta con -0,6%. Hong Kong invece resta lievemente sopra la parità con il +0,1%.

A causa del virus che sta terrorizzando il mondo intero, Shangai, Chongqing e il Guandong hanno deciso di rinviare ulteriormente le riprese delle attività economiche. Queste sono aree strategiche per l’economia cinese, visto che nel 2019 hanno prodotto circa il 90% del PIL dell’intera nazione. Per Hubei, cuore dell’epidemia, la ripresa delle attività economice è prevista per il 14 febbraio.

Borsa, per la Banca Centrale l’impatto del Coronavirus è limitato

Il governo cinese sta provando in queste ore a limitare il crollo delle borse con una maxi-iniezione di liquidità dalla Banca Centrale Cinese. Infatti il Governo ha deciso di immettere 150 miliardi di yuan, pari a 19,3 miliardi di euro, nel sistema.

Intanto però la Banca Centrale Cinese ci ha rassicurato tutti, affermando che l’impatto del Coronavirus sui mercati cinesi “è limitato e non cambierà i fondamentali solidi a lungo termine della Cina”.

Per la Pboc, invece, il crollo della Borsa di Shangai è dovuto a “fattori irrazionali” o “al panico“. Per l’Istituto infatti: “Lo sviluppo economico della Cina ha ancora fattori positivi e mostra una forte capacità di resilienza“.

Vedremo se nei prossimi giorni i provvedimenti del Governo Cinese riusciranno a riprendere le borse del paese, che oramai è in rosso da quasi un mese.

L.P.

