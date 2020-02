Maltempo, allerta meteo martedì 4 febbraio: scuole chiuse in diverse città e sono attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

Il maltempo torna protagonista in Italia e da domani ci sarà una vera e propria allerta meteo nel nostro paese. In particolare martedì 4 febbraio – secondo quanto riferito da ‘Fanpage.it’ – sarebbero previste raffiche di vento oltre i 90 km/h e, proprio per questo motivo, alcune città avrebbero deciso di tenere chiuse le scuole. Attenzione, soprattutto, alla Toscana dove nella giornata di domani sarebbe prevista addirittura allerta arancione.

Allerta meteo martedì 4 febbraio: scuole chiuse in diverse città

In Toscana, occhio all’Arcipelago e alla costa livornese e grossetana, mentre il codice è giallo nel resto della regione. Scuole chiuse nell’isola d’Elba, al pari di quelle di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio e Porto Azzurro. Passiamo alla Campania, dove la situazione preoccupa dalle 16 di domani fino alle 16 di giovedì 6 febbraio a causa dell’arrivo di forti raffiche di vento. Stesso discorso per la Sardegna, dove ci sarebbe il rischio di vento di maestrale e mareggiate. Seguiremo con attenzione questa vicenda nelle prossime ore e vi aggiorneremo in caso di chiusura delle scuole in altri comuni italiani.