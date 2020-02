Udinese-Inter 0-2, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida delle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. La gara si è conclusa da pochissimi secondi, l’elettricità ancora si sente nell’aria. Ecco cosa è accaduto negli ultimi 90 minuti.

Una partita molto importante quella che da poco si è disputata tra Udinese e L’Inter. In particolare per gli ospiti, dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina e della Lazo sulla SPAL, fare punti era fondamentale. La squadra, infatti, è stata scavalcata dal club laziale. Per questo la volontà era ovviamente di vincere per provare di nuovo ad agganciare la squadra bianconera di Sarri.

Partita molto interessante dato che in Serie A c’è un doppio esordio. La squadra nerazzurra, infatti, metteva in campo dal primo minuto di gioco il norvegese Ericksen ma anche il nigeriano Victor Moses.

Ad essere decisivo, come al solito, è stato Romelu Lukaku. Il centravanti nerazzurro ha spaccato la difesa avversaria prima con un gran gol e poi dagli 11 metri con grande freddezza.

Udinese-Inter 0-2, Highlights, Tabellino, Voti e Pagelle

Di seguito, tabellino, voti e highlights di Udinese-Inter, la sfida conclusasi pochissimi istanti fa.

UDINESE (3-5-2): Musso 5.5; De Maio 6, Ekong 6, Nuytinck 6 (Jajalo 5.5); Stryger 6, Fofana 5.5, Mandragora 6, De Paul 5.5, Sema 6 (Zeegelar 5.5); Okaka 6, Lasagna 5.5. ALL.: Gotti.

INTER (3-5-2): Padelli 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Moses 6, Vecino 6, Barella 6, Eriksen 5 (Brozovic 6), Young 6.5; Lukaku 7, Esposito 5.5 (Sanchez 6.5). ALL.: Conte.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: Lukaku 64, 74 R

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA