Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio gli Stati Uniti si fermano per il Super Bowl 2020. L’evento sportivo più importante dell’anno per gli americani verrà vissuto, ovviamente in memoria di Kobe Bryant, la stella del basket deceduta lo scorso 26 gennaio a causa del tragico incidente in elicottero. A sfidarsi per il titolo di campione della NFL, la lega professionistica americana di football, saranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs.

L’evento andrà in mondovisione e sarà seguito da oltre 100 milioni di telespettatori in tutto il globo ed è un match che genera miliardi di dollari di introiti. La finale del campionato della National Football League si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, di fronte a 65mila spettatori.

Super Bowl 2020, tutte le info sul match: orario, dove vederlo in tv e in streaming

Come ogni anno, il Super Bowl non sarà una semplice partita di football americano ma un vero e proprio show. All’intervallo, infatti, si terrà il cosiddetto ‘Halftime Show‘ nel quale si esibiscono le star internazionali. Quest’anno toccherà a Jennifer Lopez e Shakira intrattenere il pubblico dell’Hard Rock Stadium. Ma dove vedere la finale di NFL tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs?

L’evento sarà trasmesso dalle 00.30 (18.30 ora locale) in diretta tv in chiaro sulla rete Mediaset su Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Dazn. La sfida tra le vincitrici delle due Conference si annuncia molto avvincente: San Francisco non vince il titolo dal 1994, mentre ancor più lungo è il digiuno di Kansas, che non vince addirittura dal 1970. Chi trionferà potrà, come accade nell’NBA, indossare il presigioco anello con inciso il nome del vincitore e l’anno della competizione.