Sanremo 2020, Salvini lancia la provocazione sul nome del vincitore. Il leader della Lega spiega i suoi presentimenti sul trionfatore del Festival

Mancano ormai solo 2 giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2020, che andrà in onda, in diretta dal Teatro Ariston, su Rai 1 dal 4 all’8 di febbraio. L’avvicinamento alla manifestazione canora è stato accompagnato da aspre polemiche, soprattutto legate a sessismo e violenza sulle donne. In principio quella della mancata partecipazione, poi rettificata della giornalista Rula Jebreal, poi quella del conduttore e direttore artistico Amadeus per le frasi nei confronti della valletta Francesca Sofia Novello. Infine quella sui testi del rapper Junior Cally, in gara tra i “big” del Festival.

Sanremo 2020, la provocazione di Salvini: “So già chi vincerà il Festival”

Tra le polemiche pre Sanremo non poteva mancare Matteo Salvini, che già lo scorso anno fu protagonista di affermazioni di stampo politico sul vincitore del Festival Mamhood, accusato di essere stato favorito perché di origine straniera. Anche stavolta il leader della Lega ha voluto esprimere la sua opinione sull’edizione di Sanremo che comincerà martedì prossimo.

“So già chi vincerà Sanremo – ha affermato Salvini in uno dei suoi video su Facebook – Hanno già deciso che vincerà un cantante di sinistra politicamente corretto”. L’ex Ministro dell’Interno si è scagliato anche contro il rapper Junior Cally: “In una settimana in cui sono state uccise 5 donne da bestie, si consente di cantare ad uno che incita la violenza sulle donne. Da italiano dico che questa cosa mi fa schifo, vedetevelo voi Sanremo”.