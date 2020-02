Muore a soli 37 anni Leila Janah, imprenditrice che dava lavoro ai poveri, a causa di una malattia

Leila Janah è morta a soli 37 anni nell’ospedale di Manhattan negli Stati Uniti a causa di una rara forma di tumore. Il suo decesso è avvenuto il 24 gennaio, ma la notizia è stata resa nota solamente nelle scorse ore. La donna era un’imprenditrice che nel 2008 aveva fondato Samasource, azienda di intelligenza artificiale, con la quale ha dato lavoro a quasi 3000 persone in Kenya, Uganda ed India.

Leila Janah, le imprese dell’imprenditrice nel social

Con la sua fondazione Leila Janah ha creato un sistema economico per le persone povere che hanno di conseguenza svoltato la loro vita. L’obiettivo dell’azienda è generare dati che vengono poi utilizzati per progetti diversi come auto-guida, tecnologie di videogiochi e software di supporto alle amministrazioni. Tutto nasce nel periodo universitario, quando aveva dedicato la sua estate ad un viaggio in Ghana per un progetto di insegnamento. Fu un viaggio a Mumbai nel 2005 come consulente di gestione di una società pubblica, che le diede l’intuizione giusta. Giunta in un’azienda indiana vide che il personale era tutto proveniente dal ceto medio. Penso dunque: “La gente dei bassifondi non potrebbe fare parte di questo lavoro?”. Per Janah, inoltre, l’intelletto delle persone più povere sono la più grande risorsa non sfruttata del mondo. La maggior parte dei dipendenti sono donne.

