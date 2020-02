Stop alle automobili disposto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per il troppo smog nell’aria. Ecco come muoversi in città tra i vari divieti.

Si discute da tempo sull’aria irrespirabile di Milano e Torino, due tra le città con più smog in Europa. Una soluzione a breve termine per ovviare al problema, l’ha trovata Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Nel capoluogo meneghino, infatti, il tasso di polveri sottili nell’aria è diventato troppo alto. A testimoniare questa indiscrezione ci hanno pensato le centraline Arpa a Milano, che riportano ben 78,7 microgrammi di Pm10 per metro cubo. Un dato preoccupante se si pensa che la soglia limite è di 50 microgrammi.

Ma lo smog non è un problema solamente del capoluogo lombardo, ma quasi di tutta la regione. Infatti sono stati verificati valori sopra la media anche a Monza e in Brianza e nelle province di Brescia e Mantova.

Quella di fermare le auto è stata quindi una decisione per allentare la morsa dello smog, e così via alla prima domenica a piedi da quando c’è il sindaco Sala. L’ultima ordinanza del genere, infatti, fu firmata da Giuliano Pisapia. A gestire il tutto, ci saranno ben 70 pattuglie della polizia locale, pronte a punire i trasgressori.

Milano, tra deroghe e potenziamenti dei mezzi pubblici

Per chi arriva da fuori città con la propria auto, sarà possibile parcheggiare nelle zone più esterne dal centro della metropoli. Esclusi dal blocco, invece, i parcheggi di interscambio delle zone più periferiche della metropolitana.

Occhio di riguardo invece per gli appassionati di calcio. Infatti nella giornata odierna ci sarà il match tra Milan e Verona al San Siro. Così nella zona di San Siro, il blocco sarà sospeso dalle 12:00, per permettere ai tifosi di raggiungere i parcheggi limitrofi.

Inoltre sono state concesse ulteriori deroghe anche a chi si deve recare all’aeroporto o stazioni ferroviarie, o chi invece deve lavorare ma sotto concessione scritta dal proprio datore di lavoro.

In cambio il comune milanese ha deciso di rafforzare i mezzi pubblici con 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse in più sulle principali linee di superficie. Per sensibilizzare sul “green” sono previsti anche sconti sull’affitto di biciclette e monopattini.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !