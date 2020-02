Milan-Hellas Verona: ecco Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A.

La partita di oggi tra Milan ed Hellas Verona, fin dal primo minuto, si è mostrata molto tattica. Entrambe le squadre hanno pensato principalmente a muoversi senza lasciare spazi. Al 13′ però Faraoni sfrutta un gran cross di Zaccagni inserendosi in area e trafiggendo un incolpevole Donnarumma. Alla mezz’ora di gioco un gran sinistro su punizione di Hakan Calhanoglu porta la gara nuovamente in parità. Nel secondo tempo vige ancora l’equilibrio più totale tra le squadre. Al 63′ ed al 64′ gli scaligeri si divorano due occasioni prima col palo di Zaccagni, poi con un pallone che esce di pochissimo dopo essere carambolato in area. E’ invece il 68′ quando Amrabat compie un gran fallo su Castillejo, il marocchino viene dunque espulso. Al 70′ Calabria manda la palla di poco a lato con un gran tiro. Il 93′ è un momento storico visto l’esordio in rossonero di Daniel Maldini che sostituisce Castillejo. I rossoneri con questo pareggio vanno a 32 insieme a Parma e Cagliari, mentre il Verona resta due lunghezze più giù.

Sugli altri campi, l’Atalanta pareggia 2-2 con il Genoa mentre la Lazio schiaccia 5-1 la SPAL. Stasera ci sarà Udinese-Inter, invece domani chiuderà il 22esimo turno il Napoli che sarà ospite al Marassi per giocare con la Sampdoria.

Sassuolo-Roma: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Milan: Donnarumma; Calabria (77′ Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (93′ Maldini), Kessie, Calhanoglu, Bonaventura (64′ Paquetà); Rebic, Leao. All.: Pioli.

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (93′ Dawidowicz); Verre (70′ Borini). All.: Juric.

Marcatori: 13′ Faraoni (V), 29′ Calhanoglu (M).

Ammoniti: Rrahmani (V), Hernandez (M), Pessina (V).

Espulsi: Amrabat (V).

<<< Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Milan-Hellas Verona >>>