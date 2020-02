Prove d’inverno per la nostra penisola. Secondo le previsioni meteo, per lunedì i venti polari sono pronti ad insediarsi in Italia, con neve a bassa quota.

L’inverno ci riprova ad insediarsi nella penisola italiana. Dopo vari tentativi bloccati dall’immensa bolla anticiclonica, potrebbe esserci una nuova fase invernale già a partire da questo lunedì. Secondo gli esperti, infatti, alcuni forti impulsi polari sarebbero pronti a scendere sull’Italia, portando con sè neve anche a bassa quota.

Ma per l’aria invernale bisognerà aspettare ancora un altro giorno. Infatti oggi la bolla anticiclonica continuerà a sostare sull’Italia, con temperature che si confermeranno al di sopra delle medie stagionali.

Inoltre nella giornata odierna non dovrebbero esserci insidie, con il sole che dovrebbe occupare i cieli di gran parte della penisola, fatta eccezione come sempre ad alcune precipitazioni locali. Andiamo quindi a vedere che meteo ci aspetta durante questa domenica.

Meteo, domenica 2 Febbraio

Quindi, come abbiamo largamente anticipato, questo dovrebbe essere l’ultimo giorno di caldo, prima di una nuova fase segnata da un meteo incerto e dalle temperature pronte a scendere a picco. Andiamo quindi a vedere che tempo ci aspetta oggi, analizzando la situazione regione per regione.

Sulle regioni del Nord Italia, al mattino grandi banchi di nebbia sosteranno su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto-Adige ed ovviamente sulla Val Padana. Le foschie però, ben presto lasceranno spazio al bel tempo, con un sole che dovrebbe resistere per tutta la giornata. Qualche lieve pioggia la troveremo invece in Valle d’Aosta. Le temperature sono in rialzo, con massime dai 10 ai 15 gradi.

La situazione non cambia al Centro Italia. Infatti nelle regioni centrali italiane, troveremo un sole che scalderà anche la giornata odierna, specie sui versanti adriatici e sulla Sardegna. Invece qualche nube irregolare la troveremo sulle regioni tirreniche, ma senza il rischio di precipitazioni. Anche qui le temperature sono in rialzo, con massime dai 13 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, nubi irregolari caratterizzeranno la giornata sulle regioni Tirreniche e sulla Sicilia settentrionale, ma non ci saranno fenomeni di rilievo. Mentre invece, la situazione sarà più soleggiata sulle regioni Adriatiche e Ioniche. Le temperature, anche qui sono in lieve rialzo, con massime dai 17 ai 19 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !