Walter Mazzarri è vicinissimo all’esonero: dopo lo 0-7 della scorsa settimana contro l’Atalanta, ora arriva anche un pesante 4-0 a Lecce. Spuntano già due nomi per la panchina.

Walter Mazzarri è probabilmente al capolinea. Dopo il devastante 0-7 incassato a Torino una settimana fa, stasera è arrivato un altro pesante 4-0 in casa del Lecce quartultimo.

Mazzarri a rischio esonero: la situazione

Un nuovo tonfo dunque per i granata, il quale arriva tra l’altro a tre giorni dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. Eppure a San Siro si erano intravisti apparenti segnali di ripresa, col Toro in avanti fino al 90esimo prima di un clamoroso pareggio rossonero in extremis.

Ora, sommando i vari conti, la spada di Damocle può cadere sul capo dell’allenatore. E probabilmente lo farà. Come riferito da SkySport, ci sarebbero già due nomi sullo sfondo per sostituire Mazzarri: uno è quello di Moreno Longo, lo scorso anno alla guida del Frosinone in Serie A, l’altro è quello di Gianni De Biasi che l’ambiente granata lo conosce piuttosto bene date le tre esperienze separate che vanno dal 2005 al 2008.

La dirigenza si sarebbe già riunita con l’allenatore nell’immediato triplice fischio. Anche perché con questo ennesimo passo falso la squadra resta ancorata al 12° posto a quota 27 punti, lontano ormai 11 lunghezze dalla zona Europa League. 11, inoltre sono anche i punti che dividono il Torino dall’attuale zona salvezza. Sullo sfondo – riferisce Sky – c’è anche l’ipotesi dimissioni.