Londra, accoltella persone per strada. Secondo le prime informazioni ci carebbero diversi feriti e l’attentaore sarebbe stato ucciso.

Londra, accoltella diverse persone per strada e poi viene abbattuto dalla polizia. Tutto è successo nelle prime ore del pomeriggio di oggi nei pressi di Streatham High Road, zona sud della città. Secondo polizia metropolitana britannica si tratterebbe di un attacco terroristico.

L’attentatore sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola da parte della polizia. E secondo le prime testimonianze ci sarebbero almeno due o tre feriti, ma non ci sono conferme ufficiali. Per le poche notizie che sono trapelate al momento, un uomo ha iniziato ad accoltellare diversi passanti a caso in una strada piena di negozi e bar. Alcuni testimoni hanno anche affermato che potesse avere anche una cintura esplosiva, ma questo non è stato ancora confermato dalle autorità locali.

Man shot by police after a number of people believed stabbed in “terror-related” incident in Streatham, south London https://t.co/sCFSZRmHww — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 2, 2020

Londra, l’attentatore con un coltello Era già successo a novembre



Londra, dopo l’attentato terrostico ancora tutto da chiarire la polizia ha isolato tutta la zona intorno al luogo dell’accoltellamento. Il traffico è stato decviatoi nelle vie laterali, secondo quanto riferito, e al momento non sono garantitoi collegamenti regolari.

L’attacco di oggi ricorda molto da vicino quello avvenuto a novembre nel centro di Londra. Allora un uomo, l’ex detenuto jihadista Usman Khan, che indossava una finta cintura esplosiva aveva accoltellato a morte due persone e ne ha ferite tre prima di essere ucciso nell’area di London Bridge. Anche Khan, come l’aggressore di oggi, era stato poi ucciso dalla polizia.

“Grazie a tutti i servizi di emergenza che hanno risposto al fatto di Streatham, che la polizia ha ora dichiarato legato al terrorismo. I miei pensieri sono con i feriti e tutte le persone colpite”. Questo è il tweet del premier britannico, Boris Johnson, che ha commetato immediatamente l’attentato odierno a Londra.

