Juventus-Fiorentina, tutto sul match della 22.a giornata di Serie A disputato domenica 2 febbraio allo Stadium

La Juventus batte la Fiorentina 3-0 con una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e il gol di De Ligt nel finale, onsolida la vetta della classifica in attesa degli impegni di Inter e Lazio, rispettivamente contro Udinese e Spal.

Nel primo tempo è la Fiorentina a rendersi maggiormente pericolosa con due grandi parate di Szczęsny su una girata di Chiesa e una bordata di Lirola dai 30 metri. Il risultato a favore dei bianconeri si sblocca al 40’con il calcio di rigore concesso ai padroni di casa per fallo di mano di Pezzella. L’arbitro Pasqua ricorre all’on field review per confermare la decisione che sembra giusta. Dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, conclusione angolata e Dragowski non ci arriva in tuffo.

Potrebbe interessarti >>> Ibrahimovic influenzato, out in Milan-Verona

Ripresa più vivace. Prima Dalbert poi Benassi, quest’ultimo con una conclusione da fuori tornano a impensierire i bianconeri che si destano con Higuain. Poco prima di essere sostituito da Dybala, l’argentino impegna Dragowski in una parata meravigliosa su una deviazione da distanza ravvicinata.

Al 76′, Ceccherini sbraccia su Bentancur. Pasqua tra le proteste viola concede un altro rigore, decisione confermata nuovamente dal Var. Cristiano Ronaldo è implacabile, doppietta e match chiuso. Nel finale, De Ligt, indisturbato, arrotonda il risultato con un colpo di testa dall’area piccola. Risultato pesante per una Fiorentina, ampiamente in partita per gran parte del match.

Juventus-Fiorentina, voti e pagelle

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 6,5, De Ligt 7, Alex Sandro 6; Bentancur 6,5, Pjanic 6, Rabiot 6,5 (88′ Matuidi sv); Douglas Costa 7 (83′ Bernardeschi 6), Higuain 6 (67′ Dybala 6,5), Ronaldo 7.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6,5; Ceccherini 5,5, Igor 6, Pezzella 5,5; Lirola 5,5 (89′ Agudelo sv), Benassi 6, Pulgar 6, Dalbert 5,5; Ghezzal 5 (60′ Vlahovic 6), Cutrone 5,5 (73′ Sottil 6), Chiesa 5,5.

Ammoniti: Chiesa, Bonucci, Pezzella, Ghezzal

Marcatori: Ronaldo rig., Ronaldo rig; De Ligt

Video Highlights Juventus-Fiorentina

Per il video con gli highlights di Juventus-Fiorentina – CLICCA QUI