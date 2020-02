Inter Conte ha parlato dopo la gara vinta per 0-2 contro l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni del mister nerazzurro.

Antonio Conte ha parlato della gara vinta dalla sua Inter contro l’Udinese per 0-2. Il tecnico italiano si è detto soddisfatto del risultato ottenuto contro un’avversaria tutt’altro che semplice da battere ed ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio della gara valida per la Serie A.

Inter, Conte: “Lukaku può fare meglio, non parliamo di Eriksen”

“Eriksen? E’ un ragazzo che è arrivato da appena cinque giorni. Eravamo costretti, viste le assenze, ad accelerare il processo di inserimento ed a farlo giocare oggi. Deve ancora entrare nelle nostre idee di gioco, ma lo farà. Si vede che ha personalità, deve trovare la giusta intensità per giocare questo tipo di partite nel nostro campionato.

Cosa gli ho chiesto di fare? Preferirei non spiegare, può migliorare molto, questo lo posso dire. Anche perché aumentando l’intensità può capire cosa voglio dai miei centrocampisti. Sono comunque contento della sua prestazione contro un’Udinese di gamba.

La gara di Lukaku autore di una doppietta? Lui è un centravanti che ha delle qualità importanti, anche se oggi non è stata la sua miglior partita. E’ uno che può fare parecchio meglio, non parlo dei gol che ha segnato. Si è integrato molto bene all’Inter e sono felice di aver insistito per farlo comprare.

Handanovic e le sue condizioni mediche? Ha avuto un piccolo problema ma siamo comunque fiduciosi per il suo recupero. Padelli si è comportato bene, l’ho già detto altre volte, sono soddisfatto e felice di questo grande gruppo”.

