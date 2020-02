Coronavirus torna dalla Cina ed evita i controlli. Un italiano ha denunciato tutto alle autorità competenti.

Il Coronavirus continua ad essere un argomento di importanza mondiale. Quello che sta accadendo ha colpito migliaia di persone in tutto il mondo e la situazione sta precipitando. Anche se le autorità dicono di non perdere il controllo e di non lasciarsi andare al panico. Si parla di Marco Andreaozzi, un ingegnere toscano che lavora e si forma in Cina. Tornato in Italia per paura del coronavirus, l’uomo racconta che non è stato controllato come si dice e che la sicurezza gli è sembrata troppo bassa. Non ci sono state le precauzioni di cui tanto si parla ed ha attraversato diverse nazioni senza essere sottoposto ai rigidi protocolli per comprendere se fosse o meno infetto. Di seguito le sue parole a La Nazione.

Coronavirus, torna dalla Cina ed evita i controlli: “Ho denunciato”

“Ho viaggiato lungo la tratta costiera Pechino, Tianjin, Shanghai, Shanzhen e Guangzhogu. Per rientrare ho evitato il flusso turistico verso queste città e quello degli emigranti che tornavano a Wuhan, dal 16 al 20 gennaio. Nonostante ci fosse già il problema virus le notizie ufficiali erano assolutamente insufficienti, quasi fosse un’influenza, purtroppo. Non ho trovato controlli, nessuno mi ha segnalato né controllato il mio stato di salute, per questo ho scritto anche al Ministero della sanità. Anche se la questione riguarda l’Organizzazione mondiale della sanità, visto che il protocollo ha trascurato gli arrivi da aeroporti intermedi, tipicamente europei. Segnalo una falla nel sistema dei controlli. Ieri sbarcavo a Fiumicino da Tel Aviv, ma il 21 avevo lasciato la Cina per l’India (senza toccare Wuhan). Sono andato in Dogana a dichiararlo e, per l’appunto, le prescrizioni dell’Oms non contemplano misure di controllo in sito, per temperatura corporea ed analisi. Che invece ci devono essere”.

