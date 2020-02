Arriva la prima morte certificata per Coronavirus fuori dalla Cina. Andiamo a scoprire dove è avvenuto questo primo caso certificato dall’OMS.

E’ avvenuto ciò che tutti temevano, infatti nella giornata di ieri è stata accertata la prima morte per coronavirus fuori dalla Cina. Come riporta l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), nella giornata di ieri avrebbe perso la vita un uomo di 44 anni nelle Filippine.

Come sappiamo, il virus si sta diffondendo in tutto il mondo con casi sparsi anche in Europa. L’uomo scomparso nell’arcipelago delle Filippine è un cittadino cinese, residente a Wuhan, che nei giorni passati aveva riscontrato tutti i sintomi del virus.

Successivamente come ha spiegato il rappresentante dell’OMS a Manila, Rabindra Abeyasinghe, questo è il primo caso di decesso fuori dal paese cinese, ma soprattutto è il primo da quando la maggior parte dei paesi nel mondo hanno deciso di chiudere le frontiere per limitare il contaggio.

Coronavirus, aumentano il numero di morti e di infetti in Cina

Ma la situazione in Cina continua ad essere critica. Infatti nonostante il Governo cinese abbia deciso di segregare in casa i propri cittadini, si continuano a registrare nuovi decessi.

Secondo le ultime stime sarebbero ben 304 i decessi nel paese cinese, mentre invece salgono a 14.411 il numero dei contagi accertati.

Così nel resto del mondo cresce la preoccupazione, visto che già si sono verificati diversi casi in Europa di cui: sei in Francia, sei in Germania, due in Italia, due nel Regno Unito, uno in Finlandia e uno in Svezia.

Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione, intanto gli esperti da tutto il mondo stanno provando a studiare il virus nella speranza di trovare un vaccino quanto prima possibile.

L.P.

