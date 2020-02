Clemente Mastella si è ufficialmente dimesso dalla carica di sindaco di Benevento

Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Benevento con un anno di anticipo dalla scadenza del mandato. La lettera d’addio stamane è stata rilevata al protocollo di Palazzo Mosti. I motivi di questo netto gesto non sono state ancora rese note. Mastella ora ha comunque 20 giorni per ripensarci perché poi il prefetto nominerà un commissario inviando al ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale. Si tornerà al voto per eleggere il nuovo sindaco in concomitanza con le elezioni regionali di primavera.

Mastella non ha nascosto di volersi candidare ma con uno schieramento più coeso o addirittura creare una lista propria per farsi eleggere alla Regione Campania.

Le accuse di Mastella

Negli scorsi giorni si era già palesata la sua volontà ed erano piovute accuse attraverso i microfoni de Il Fatto Quotidiano: “Dei ricatti di questi lillipuziani non me ne frega proprio nulla, io resto nella storia d’Italia, a differenza loro. Qui è un arraffa arraffa continuo. Chi chiede, chi avanza, chi tradisce, chi perisce. Ma sai che dico? Mi dimetto da Sindaco. E mò basta! Faccio piazza pulita ripulisco tutte queste fetenzie”.

Nel 2016 Mastella aveva battuto il candidato del Partito Democratico, Raffaele Del Vecchio, destando sorpresa. Inoltre, in Campania, il Benevento era l’unico capoluogo diretto dal centrodestra.

