Belgio, donna accoltella due persone in strada: quanto accaduto quest’oggi a Londra, si è ripetuto con dinamiche piuttosto simili anche a Gand. Ecco cosa è successo.

Belgio, donna accoltella persone in strada. E’ stata in generale una domani paura in Europa. Dopo che un uomo ha accoltellato diverse persone a Londra, una scena piuttosto simile si è rivista a Gand, nelle Fiandre orientali, in Belgio. Il primo è stato indicato come un attacco terroristico, sul secondo ci sono ancora indagini in corso ma tutto lascia pensare a un collegamento.

Belgio, donna accoltella persone in strada

🔴 #Belgique : Coups de feu à #Gand ce dimanche, la police tire sur un homme qui aurait poignardé deux personnes en pleine rue https://t.co/SbVRYxcAkC (via @sudpresseonline) — Alerte Attentat Infos FR (@FrAlerte) February 2, 2020

La dinamica è infatti simile: la donna, in possesso di un coltello, ha iniziato a colpire a caso alcune persone ferendone due. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, il che ha evitato una tragedia piuttosto ambia. Nel tentativo di bloccarla, la Polizia è stata costretta ad aprire il fuoco ferendola la donna a una mano.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, domani rientrano gli italiani da Wuhan: la procedura

Una volta fermata, la zona è stata poi isolata. Sono tutt’ora in corso tutte le verifiche del caso. Le due persone coinvolte e ferite dalla donna sono state portate in ospedale, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Uno sarebbe appena più grave essendo stato colpito allo stomaco, ma non rischia.