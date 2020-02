Novak Djokovic conquista la vittoria nella finale degli Australian Open battendo l’austriaco Dominic Thiem dopo 5 set e 4 ore di gioco

Novak Djokovic è tornato. Il serbo ha vinto l’Australian Open battendo in finale l’austriaco Dominic Thiem dopo quattro ore di gioco e cinque set. I parziali sono stati 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Melbourne fortunata per Novak che nella città australiana non ha mai perso. Arriva dunque a 17 titoli nel Grande Slam avvicinando Roger Federer che è a quota 20 e Rafa Nadal a 19. Allo stesso tempo torna anche al 1° posto nel ranking mondiale. Ed ancora, se i record non bastassero, diventa il primo uomo a vincere una Major in 3 diverse decadi dell’Open. Prima di Thiem, Djokovic ha sconfitto Struff, Ito, Nishioka, Schwartze, Raonic e Federer.

Djokovic dedica la vittoria a Kobe Bryant

Novak Djokovic, nel momento della premiazione, mostra la sua più totale commozione. Il motivo non si cela solo dietro la vittoria, ma anche la morte di Kobe Bryant ci mette del suo. Il serbo infatti dedica il trionfo all’ex Lakers: “Il 2020 è iniziato male. Incendi, guerre, morti ogni giorno. E poi anche il mio amico Kobe Bryant, una persona con cui ero molto legato, che ci ha lasciati tragicamente. Spero che questo ci serva da avvertimento per stare uniti, con la famiglia e con la gente che amiamo. Noi sportivi giochiamo, ma ci sono cose più importanti intorno”. Nole ha indossato la felpa personalizzata con i numeri 8 e 24 oltre alle iniziali di Kobe durante la premiazione.

