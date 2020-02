Tumore allo stomaco: arriva uno studio rivoluzionario dalla Corea del Sud. Riguarda i soggetti a forte rischio per precedenti in famiglia. La svolta arriva dal batterio dell’ulcera. Ecco come è possibile intervenire.

Tumore allo stomaco, eliminando il batterio dell’ulcera si dimezza il rischio per chi è a rischio per questioni ereditarie. Lo ha rivelato una sperimentazione nota condotta dal National Cancer Center di Goyang in Corea del Sud.

Tumore allo stomaco, la scoperta in Corea del Sud

Lo strepitoso lavoro è stato condotto da un team capitanato dal professore Il Ju Choi, il cui risultato è stato poi reso noto sul New England Journal of Medicine. Secondo questa svolta scientifica, se Helicobacter pylori fosse sradicato, si potrebbero prevenire l’80-90% dei casi di cancro dello stomaco sotto i 40 anni e un caso su 4 negli anziani. La notizia, in Italia, è riportata dall’ANSA.

Gli esperti asiatici, prima di averne la certezza, hanno effettuato studi su 1676 individui tutti ad alto rischio di cancro dello stomaco, in quanto c’erano diversi precedenti in famiglia. Una volta accertato che avessero il batterio in questione e individuato, hanno agito in due modi differenti.

A una parte è stata data una terapia placebo, all’altra una terapia antibiotica della durata di una o due settimane. Nove anni dopo, si è ammalata di tumore allo stomaco una quota decisamente più alta del gruppo placebo rispetto all’altro che hanno preso l’antibiotico. Praticamente il doppio. Il verdetto emesso, quindi, è che che trattare Helicobacter con antibiotici riduce del 55-73% il rischio di tumore allo stomaco per soggetti ad alto rischio.