Sassuolo-Roma: ecco Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A.

Gol e spettacolo tra Sassuolo e Roma nell’anticipo serale della 22esima giornata del campionato di Serie A. 4-2 il risultato finale a favore della compagine neroverde al termine di un match davvero scoppiettante, dal primo all’ultimo minuto. Sassuolo che chiude la prima frazione di gioco addirittura in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Caputo e al gol di Djuricic, ma Dzeko e Veretout su rigore riaprono i giochi nella ripresa. L’undici di De Zerbi, però, non ci sta e va ancora a segno con uno spettacolare gol di Boga, che di destro non lascia scampo all’incolpevole Pau Lopez. Il Sassuolo sale al tredicesimo posto in classifica con questo successo, mentre la Roma resta quarta alle spalle di Juventus, Inter e Lazio.

Sassuolo-Roma: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Sassuolo: Consigli 7, Toljan 7, Romagna 6, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6,5, Obiang 6,5, Locatelli 7, Berardi 7,5 (87′ Magnani sv), Djuricic 7, Boga 7 (82′ Magnanelli sv), Caputo 8 (75′ Defrel 6).

Roma: Paul Lopez 5,5, Santon 4,5 (46′ Bruno Peres 6), Mancini 5, Smalling 5,5, Spinazzola 6,5, Veretout 6,5 (81′ Villar sv), Cristante 5,5, Under 4,5 (65′ Perez 5,5), Pellegrini 5, Kluivert 5, Dzeko 6,5.

MARCATORI: 7′ Caputo (S), 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 55′ Dzeko (R), 72′ Veretout (R), 74′ Boga (S)

AMMONITI: Obiang (S), Cristante, Santon, Pellegrini, Kluivert, Spinazzola, Mancini (R)

ESPULSI: Pellegrini (R)

