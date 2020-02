Pavia, maltrattamenti ai danni di bambini: indagate 4 maestre di un asilo nido che si trova precisamente a San Martino Siccomario.

Altro episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell’asilo nido. Questa volta è accaduto a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, dove 4 maestre sarebbero indagate e avrebbero ricevuto l’avviso di notifica di conclusione delle indagini preliminari a causa dei continui maltrattamenti ai danni dei piccoli della struttura scolastica. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Pavia, 4 maestre d’asilo indagate per maltrattamenti ai danni di bambini

I bambini sarebbero rimasti più volte a digiuno come punizione e avrebbero ricevuto percosse in svariate circostanze. Nello specifico – secondo quanto riportato da ‘tg24.sky.it’ – un bambino di 2 anni sarebbe stato colpito con uno schiaffo dopo essere stato legato ad un seggiolone. Ma non è finita qui: in diverse occasioni, i bambini sarebbero stati lasciati soli per diverse ore, senza alcun controllo. Tutto questo sarebbe avvenuto, con precisione, dal 2017 alla primavera del 2019.

