Palacio sul futuro. Il centravanti del Bologna ha parlato del momento attuale che vive la sua squadra ed anche di quello che sarà la sua carriere tra qualche mese.

Rodrigo Palacio è uno dei giocatori più longevi del nostro campionato. L’attaccante argentino ha ormai ben 37 primavere alle spalle ed il numero sta per aumentare. Nato il 5 febbraio 1982, tra quattro giorni saranno 38 gli anni passati da quando El Trenza è venuto al mondo. Attaccante veloce ed in grado di vedere la porta come pochi, ha impresso il suo nome nella storia della grande Inter.

Oggi, malgrado i tanti anni passati a giocare ad altissimi livelli, continua a sfornare prestazioni a dir poco invidiabili. Sempre pronto a lottare su ogni pallone, sempre voglioso di dare tutto per la squadra e per i compagni. Da centravanti puro si è abituato a giocare come seconda punta di supporto ed a mettere le sue qualità al servizio della squadra. Ora, però, che tra 5 mesi il suo contratto con il Bologna scadrà, in molti riflettono su quello che potrebbe essere il suo futuro. Di seguito le sue parole riportate da Calciomercato.it.

Palacio sul futuro: “Non so se resterò a Bologna ma giocherò”

“L’importante è vincere. Sono contento del lavoro fatto da me e dalla squadra, è stata una grandissima partita. Bisogna continuare così, stiamo giocando bene e ci divertiamo. Trenta punti non sono pochi, ma ne vogliamo di più. Adesso c’è la Roma.

L’anno prossimo? Non so se a Bologna, ma non smetto. Il prossimo anno voglio giocare. Speriamo qui? Speriamo.

Europa League? Non pensiamo all’Europa, ma partita dopo partita. Si può sognare perché la squadra gioca bene, ma noi dobbiamo concentrarci sul prossimo match. Noi giochiamo all’attacco, creiamo tante occasioni da gol. Poi ci sono partite in cui non si gioca bene, è normale”.

