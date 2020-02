Nuovi guai per Matteo Salvini: richiesta di processo per i fatti della nave Open Arms. Altro capitolo della lotta tra il leader della Lega e le Ong

Dopo il caso della nave Gregoretti, per il quale verrà processato per “sequestro di persona e abuso d’ufficio”, ora Matteo Salvini dovrà affrontare anche la grana legata alla vicenda della ‘Open Arms‘. La nave Ong spagnola stazionava davanti al porto di Lampedusa questa estate, per venti giorni in cui è andato avanti il braccio di ferro tra l’allora Ministro dell’Interno e i capitani dell’imbarcazione, che avevano 164 migranti da fa sbarcare a terra.

Quello della Open Arms è stato uno dei casi più controversi che hanno riguardato l’immigrazione, con Salvini accusato da più parti, anche dall’attore Richard Gere, in vacanza in Italia che salì sulla nave per esprimete la propria solidarietà.

Nave Open Arms, nuovi guai in arrivo per Salvini: il leader della Lega ancora a processo?

Poche settimane in Parlamento si è votato per mandare il leader della Lega al processo, in cui dovrà difendersi dall’accusa di “sequestro di persona e abuso d’ufficio”, per il caso analogo della nave Gregoretti. Adesso il tribunale dei ministri di Palermo chiede la stessa cosa, perché secondo i giudici il “decreto sicurezza bis” tanto voluto dallo stesso Salvini, “non può essere applicato a navi che portano soccorso a naufraghi in pericolo” affermando che “il soccorso in mare è obbligatorio“.

Già a novembre l’ex Ministro dell’Interno era finito sul registro degli indagati della Procura di Agrigento, e ora il tribunale chiede al Senato l’autorizzazione per processarlo di nuovo, per le stesse motivazioni. L’impedimento di far sbarcare i migranti a bordo della nave potrebbe nuovamente costare caro al 45enne politico milanese.

Salvini processato, la reazione del leader della Lega

Non si è fatta attendere la risposta di Salvini, che nel frattempo attende la data del 12 febbraio in cui si voterà in aula al Senato l’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. “Le stanno provando tutte per fermarmi e per far impaurire voi. Ma vi prometto che non mollerò mai”.