Musei gratis, il 2 febbraio torna l’iniziativa del Mibact che permette l’ingresso senza pagare in tantissimi siti di interesse nazionale.

Musei e siti culturali, il 2 febbraio torna l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali partita nel 2014. L’attuale padrone di casa, Dario Franceschini, ha confermato anche per il 2020 l’iniziativa della #domenicalmuseo che finora ha portato oltre 17 milioni di visitatori in più.

Partendo da Roma e allargandosi a tutti i principali capoluoghi di regione italiani, saranno moltissimi i musei, monumenti, parchi e giardini accessibili in maniera gratuita. Un modo per avvicinare il pubblico di ogni età alle nostre ricchezze e per valorizzare una volta di più il nostro tesoro naturale.

A Roma, in particolare, tantissime le aperture. Luighi conosciutissimi. Come tutto il Parco archeologico del Colosseo con l’Anfiteatro Flavio, il Foro Romano, il Museo Palatino ma anche il Pantheon. Stesso discoros per le Terme di Caracalla, il Parco Archeologico dell’Appia antica e il Parco Archeologico di Ostia. Accanto a questio, anche Palazzo Venezia e le Terme di Diocleziano, Museo Nazionale Romano, il Museo etrusco di Villa Giulia, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, In più Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, la Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Barberini.

A Torino invece accesso gratis ai Musei Reali, insieme al Museo dell’Antichità, ai Giardini Reali, alla Galleria Sabauda e a Palazzo Chiablese. Ma anche la Cappella della Santa Sindone, l’Armeria Reale, Palazzo Carignano e la Biblioteca Reale con il celebre ‘Autoritratto’ di Leonardo da Vinci.

Musei gratis, Pompei ed Ercolano Milano, Venezia e Bologna, c’è tanto



Una domenica gratis anche a Napoli, comicniando dal Museo e dal Real Bosco di Capodimonte, oltre al Museo Archeologico Nazionale. Aperti anche Castel Sant’Elmo e il Museo del Novecento, il Complesso dei Girolamini, la Grotta di Virgilio. Fino alle 15.30 sarà aperta la biglietteria del Parco Archeologico di Pompei e stesso discorso per il Parco Archeologico di Ercolano (fino alle 17). E ancora il Parco Archeologico dei Campi Flegrei con Cuma, le Terme di Baia e l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. In più pure la Reggia di Caserta.

Milano aprirà gratis il Museo dei Cenacolo Vinciano, la Pinacoteca di Brera e le Gallerie d’Italia oltre al Civico Museo archeologico di Milano e al Museo del Risorgimento. A Bologna invece la Pinacoteca nazionale, il MAMbo (Museo d’Arte Moderna di Bologna), i Musei civici di Arte Antica insieme al Museo del Risorgimento.

Infine a Venezia gratuite le Gallerie dell’Accademia e il Museo nazionale di archeologia del mare. In più la Biblioteca Nazionale Marciana, il Museo nazionale di Villa Pisani, il Museo di Palazzo Grimani e il Museo archeologico nazionale.