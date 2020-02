Una notizia molto brutta ha scosso il pomeriggio di tanti appassionati di calcio anni ’90: Luciano Gaucci è morto. Lo storico e pittoresco presidente del Perugia ci ha lasciati, ma di lui restano ricordi indimenticabili. Fra gli ultimi esponenti di un calcio nostalgico che non c’è più, di Luciano Gaucci ci restano episodi rimasti anche nell’immaginario comico. Come l’indimenticabile e straordinaria quasi rissa con l’allora presidente del Bari, Matarrese. “Lasciatemi, gliene devo dire quattro!”. Chi non la ricorda? Ve la riproponiamo per salutarlo con un sorriso.