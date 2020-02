Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Gaucci, addio all’istrionico presidente del Perugia

Pochi minuti fa è arrivata la triste notizia della morte di Luciano Gaucci. L’ex presidente del Perugia Calcio, famoso per il suo istrionico carattere e idee rivoluzionarie aveva 81 anni. Si è spento a Santo Domingo, dove viveva ormai da molti anni, al termine di una lunga malattia. Famoso per le uscite e per essere stato l’artefice della scalata del club umbro dalle Serie C1 alla Serie A a metà degli anni ’90, oltre che per avere portato in Italia giocatori provenienti dall’estremo oriente come Nakata e Ahn ed il figlio del dittatore libico Gheddafi.

Morto Luciano Gaucci, lutto per il Perugia e per tutto il mondo del calcio

Nato a Roma nel 1938, prima che nel calcio Gaucci è stato un grande appassionato di ippica. Nel mondo dei cavalli fondò una rinomata scuderia, che poteva vantare ‘Tony Bin‘. L’equino, pagato appena 12 milioni di lire, vinse molte gare e consentì a Gaucci di guadagnare ben 7 miliardi dalla sua vendita. Come imprenditore fondò una ditta di pulizie a Roma e il marchio di abbigliamento sportivo ‘Galex‘.

Ma la sua esperienza più importante fu quella alla guida del Perugia, club che in pochi anni portò dalla Serie C alla Serie A e in Coppa Uefa, lanciando allenatori come Serse Cosmi e Stefano Colantuono. Contemporaneamente acquisì la proprietà anche di altre società calcistiche come Catania, Sambenedettese e Viterbese (dove portò in panchina la prima donna allenatrice Carolina Morace). Inoltre, fu anche protagonista dell’acquisizione del Napoli dopo il fallimento del 2004, ma poi quella neonata società non si iscrisse a nessun campionato.

Gli ultimi anni di Luciano Gaucci

I problemi per Luciano Gaucci e la sua famiglia cominciano nei primi anni 2000, dopo il fallimento del Perugia Calcio. Il presidente, insieme ai suoi figli Riccardo e Alessandro, vengono accusati di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Nel 2005 decide di intraprendere la vita da latitante e scappa a Santo Domingo, facendo ritorno in Italia soltanto dopo 4 anni. Gaucci ha patteggiato una pena di 3 anni, che non ha mai scontato perché ha usufruito dell’indulto.