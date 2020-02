Milan-Verona, che tegola: non convocato Zlatan Ibrahimovic in vista della gara della 22esima giornata del campionato di Serie A.

Cresce l’attesa per la gara tra Milan ed Hellas Verona, valevole per la 22esima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15,00. I rossoneri attraversano un ottimo momento di forma e occupano al momento la settima posizione in classifica, mentre l’undici scaligero viene da una prima metà di stagione davvero importante ed è deciso. Sicuramente, quindi, ne vedremo delle belle nel match in programma domani pomeriggio a San Siro.

LEGGI ANCHE >>> E’ morto Luciano Gaucci: addio all’ex presidente del Perugia

Milan-Verona, che tegola: non convocato Ibrahimovic

Da Milanello, però, arrivano pessime notizie per i tifosi del Milan dal momento che Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte al match contro il Verona di domani. Ecco infatti l’elenco dei convocati rossoneri in vista del match contro i gialloblu:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Serie A 2020: il tabellone definitivo di acquisti e cessioni squadra per squadra