Secondo le previsioni meteo, anche durante questo weekend le temperature sul termometro saranno elevate, ma attenzione a qualche pioggia locale.

Che questo inverno prioprio non vuole arrivare lo si era capito da un bel pò. Tra temperature elevate per le medie stagionali e giornate di sole in stile piena primavera, il mondo sta arrancandp sotto questa bolla di calore. Anche in Italia il freddo tarda ad arrivare ed oramai siamo giunti a Febbraio e difficilmente arriverà.

Infatti anche nei giorni della merla, tipicamente i più freddi dell’anno, la bolla anticiclonica ha riscaldato l’aria rendendo il tutto più caldo. Anche durante questo weekend la situazione non dovrebbe cambiare. Le temperature infatti si stabilizzeranno su valori primaverili, ma attenzione perchè localmente si potrà trovare qualche pioggia e qualche nebbia.

Inoltre dall’inizio della prossima settimana, il freddo potrebbe riprovare una risalita sulla penisola, bucando l’immensa bolla anticiclonica. Andiamo quindi a vedere che tempo ci aspetterà in questo primo giorno di Febbraio.

Meteo, sabato 1 Febbraio

Così questa prima giornata di febbraio si apre nel segno dell’incertezza. Infatti se il termometro segna valori comunque alti per l’inverno, fuori la finestra di casa troveremo un cielo cupo ed in cui le nuvole la fanno da padrone. Anzi nonostante il caldo, sarà possibile qualche pioggia locale, andiamo a scoprire dove.

Sulle regioni del Nord Italia, la giornata si apre con un cielo completamente coperto dalle nubi, specialmente sul settori di NordOvest, dove nel corso della giornata alcune piogge si svilupperanno in Liguria. Inoltre anche su pedemontane e Val Padana è prevista qualche pioggia, che però difficilmente assumerà caratteri temporaleschi. Le temperature restano stabili, con massime dai 10 ai 14 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, i cieli saranno prevalentemente coperti sul versante tirrenico, con piogge isolate. Più asciutto invece sul versante Adriatico ed in Sardegna, dove escludendo qualche nuvola di troppo, non dovrebbero verificarsi precipitazioni. Qui le temperature sono stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 12 ed i 15 gradi.

Infine, sulle regioni del Sud Italia, troveremo un cielo minaccioso e ricco di nuvole, specialmente in Sicilia e sul Versante Tirrenico. Inoltre non è escluso l’arrivo di qualche pioggia debole proprio su queste regioni. Mentre invece ci saranno maggiori schiarite sul versante adriatico e ionico. Le temperature anche qui rimangono stabili, con massime dai 15 ai 19 gradi.

L.P.

