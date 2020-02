Un medico e i suoi colleghi erano stati arrestati per aver diffuso in Cina false voci sull’esistenza del Coronavirs: la Corte ora li scagiona

Tutto il mondo è alle prese con la paura per il Coronavirus, l’influenza proveniente dalla Cina che ha già causato più di 250 morti e 12mila persone contagiate. L’allerta in quasi tutte le parti del globo è alta, così come, però, la psicosi e le scene di panico. In questa situazione diventa di fondamentale importanza non amplificare le emozioni negative diffondendo false notizie. E’ quello che hanno pensato le autorità cinesi quando, circa un mese fa, il dottor Li Wenliang, insieme ai suoi 7 colleghi, sono stati arrestati con l’accusa di aver diffuso false voci sul virus.

Medico arrestato per false voci sul Coronavirus: ombre sul governo cinese

Il medico ed i suoi colleghi nelle settimane scorse avevano messo in guardia familiari, amici e conoscenti, intimandogli di stare molto attenti e che una nuova epidemia si sarebbe presto diffusa. Così la polizia locale li ha convocati, ha letto le loro conversazioni dove lanciavano i messaggi d’allarme e fermati per aver messo in giro pericolose “bufale”, obbligandoli al silenzio. Effettivamente non si trattava di una verità assoluta, visto che il medico aveva parlato del pericolo che tornasse la Sars.

Oggi, invece, è arrivata la notizia che la Corte Suprema cinese ha scagionato Li e i suoi colleghi, che in buon parte avevano ragione, affermando, anzi, che i loro messaggi avrebbero potuto ridurre il diffondersi dell’epidemia. I funzionari di Wuhan, la città focolaio dell’influenza, per diversi giorni non hanno voluto informare a dovere la popolazione per evitare di creare il panico. Forse una comunicazione più celere avrebbe potuto frenare e ridurre l’epidemia. Li Wenliang, che di mestiere da l’oftamologo, è stato riabilitato alla professione ed ora sta diventando un vero e proprio eroe in Cina. Un simbolo di lotta contro l’incompetenza o, peggio, la censura e l’omissione di informazione da parte del governo.