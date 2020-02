Le Sardine scrivono al Premier Giuseppe Conte. Lungo testo indirizzato dal gruppo attivista nazionale al presidente del Consiglio. E’ La Repubblica oggi in edicola a fare da tramite.

Le Sardine scrivono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Attraverso una lettera divulgata da La Repubblica oggi in edicola, il noto gruppo nazionale ha mandato un messaggio diretto al Premier suggerendo un’agenda con specifiche priorità.

Le Sardine scrivono al Premier Conte

“Presidente, noi non abbiamo nulla da insegnare, ma oggi tutti ci chiedono come si sconfigge quel populismo che fino a tre mesi fa sembrava inarrestabile. Non chiediamo riconoscimenti ma ascolto: abbiamo orecchie, occhi e cuori sparsi per l’Italia e tante storie da raccontare che varrebbe la pena concedersi il tempo di ascoltare”, così entra nel vivo il testo firmato “6000 Sardine”.

Gli attivisti sottolineano che non rappresentano nessun gruppo politico, ma nient’altro che quel ponte che può unire politica e cittadini: “Non siamo un partito e neanche un governo ma quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani. Siamo il ritorno alla partecipazione, ma non presentiamo conti da saldare. Abbiamo però un obiettivo: intendiamo arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani”.

Le tre priorità tracciate

Per le Sardine poi sono appunto tre le priorità da mettere in agenda: innanzitutto un Sud sempre più isolato e in ginocchio, poi il concetti di sicurezza (non in termini di protezione) e infine di dignità totale per tutti gli italiani. “A partire dal Sud – si legge –, un filo un po’ maltrattato, ma che malgrado tutto conserva la sua dignità e aspetta solo di divenire rete, parte di un coraggioso e fiero intreccio finalizzato alla crescita e alla cura. Il luogo in cui tante giovani menti, e persone nella loro interezza, crescono, si formano, ma poi vanno via”.

Poi il capitolo sicurezza e dignità: “Sicurezza di un lavoro e sul lavoro, sicurezza di assistenza sanitaria, sicurezza di accesso ad un’istruzione di qualità. Il terzo filo si chiama Dignità della Democrazia, ed è quell’arteria vitale che ogni giorno, nella vita di ogni cittadino, collega la libertà al rispetto delle regole, la vita reale a quella virtuale, e che può aiutare a capire la differenza tra la politica con la P maiuscola e i suoi innumerevoli surrogati”.