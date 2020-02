J-AX ha parlato della sua carriera, del suo rapporto con Fedez e del passato con gli Articolo 31.

J-AX ha parlato ai microfoni di Verissimo del suo momento musicale ma non solo. Il famoso rapper italiano è stato anche messo alle strette da alcune domande sul suo passato agli Articolo 31, che si sono sciolti con il suo addio. Anche piccole curiosità sul suo presente e sul suo modo di vivere il fatto di essere padre. Di seguito le sue parole.

J-AX: “Io e Fedez abbiamo fatto la storia, avevamo problemi agli Articolo 31”

“Perché gli Articolo 31 si sono sciolti? Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno. Con Fedez abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto delle grandi cose.

Perché sono sempre di moda? Difficile dirlo. Forse sono sempre in voga perché non sono mai stato di moda. Io sono fortunato perché ho grande curiosità. Questo mi impedisce di invecchiare: imparare più cose, mettersi in discussione, questa è la mia fortuna, di essere molto curioso. Io avevo 17 anni, il mio primo gruppo si chiamava “Bombe in stereo”. Volevo fare la rivoluzione ma non sapevo a cosa volevo ribellarmi. Non sapevamo da dove arrivasse questa nostra voglia di cambiare il mondo

Mio figlio? È un incredibile tornado, è me, però all’ennesima potenza. Quando sono a casa, sono io che porto il bambino all’asilo e la sera gli faccio il bagnetto, mi piace tanto. Sono privilegi che il successo non ti può dare ma che io voglio restare”.

