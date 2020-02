Inter, Zhang contro il Coronavirus. Il presidente cinese del club nerazzurro ha investito un’ingente somma per aiutare il suo Paese.

Gesto incredibile di Steven Zhang, numero uno dell’Inter, che ha fatto un grande dono alla sua patria. Il ricco imprenditore cinese, infatti, ha appena regalato ben 300mila mascherine per combattere il coronavirus alla gente di Wuhan. Ad annunciare la cosa è stata la squadra nerazzurra tramite un lungo comunicato apparso sul sito ufficiale del club. Viene specificato che il gruppo Suning sta aiutando in tutti i modi la popolazione cinese da quanto è scoppiata l’epidemia e questo è solo l’ultimo gesto della campagna per aiutare i malati a combattere il virus. Di seguito il comunicato ufficiale.

Inter, Zhang contro il Coronavirus: 300mila mascherine a Wuhan

Milano, 31 gennaio – Steven Zhang e FC Internazionale Milano donano 300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all’epidemia di Coronavirus. La fornitura raggiungerà la città cinese entro la prossima settimana. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali, grazie all’impegno in particolare delle divisioni Suning International e Suning Logistics, mentre il canale di sport ed entertainment PP Sports ha aperto alla visione in chiaro i propri servizi streaming. Inter ha visitato la Cina nel 1978, prima tra i top club europei, ponendo le basi per un’amicizia che dura da 40 anni. “Siamo fratelli del mondo” – il Club invia i suoi migliori auguri alla città di Wuhan e a tutta la Cina: siamo con voi, siate forti”.

