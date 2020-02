Genova, accoltella una suora inneggiando a Satana: l’uomo di 57 anni è stato arrestato

Un incredibile fatto di cronaca arriva da Genova e ha scosso le ultime ore. Una suora cattolica di circa 30 anni è stata accoltellata in una chiesa di Sestri Ponente. L’aggressione è stata molto pesante è ha costretto la religiosa ad essere ricoverata in pronto soccorso in codice rosso, in pericolo di vita. Subito dopo l’accadimento sono accorsi sul posto gli agenti della polizia di stato, che hanno immobilizzato e fermato il presunto responsabile. L’uomo, di 57 anni, è italiano, residente della zona e avrebbe inneggiato Satana durante il crimine.

Genova, aggredisce una suora inneggiando Satana: arrestato

Fortunatamente dopo aver ricevuto le prime cure, la suora ha risposto bene e si è parzialmente ripresa, uscendo dal pericolo di vita. I soccorritori hanno rassicurato sulle condizioni della donna che resta ricoverata in ospedale.

Alla base dell’aggressione, oltre alla non totale fermità mentale del soggetto, un recente lutto che avrebbe destabilizzato ulteriormente la sua psiche.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’agguato sarebbe avvenuto in chiesa, durante la messa. Il primo assalto sarebbe stato nei confronti del sacerdote che stava officiando la funzione religiosa. Poi dopo l’intervento della suora in sua difesa, l’uomo ha estratto il coltello, scagliandosi contro di lei. Un serramanico di 40 centimetri ha ferito al collo la trentenne, che si è accasciata al suolo priva di sensi.

A quanto pare il 57enne sarebbe già conosciuto nella zona e non è la prima volta che si lascia andare a scenate in pubblico. Questa volta è andato oltre, inneggiando a Satana mentre compiva l’atto scriteriato.

