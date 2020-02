Elisabetta Canalis non smette di stupire e di emozionare. Da qualche giorno la showgirl sarda è volata in Giappone e non dimentica i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Tokyo tonight 💫 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Feb 2020 alle ore 6:10 PST

Elisabetta Canalis non si ferma mai. Solo qualche giorno fa era in Italia, ha seguito le sfilate del Pitti a Firenze e le passerelle milanesi, ne ha approfittato per salutare le amiche come Chiara Ferragni. Poi è volata in Giappne, tra Osaka e Tokyo, non dimenticando però che ci sono milioni di follower che pendono letteralmente dalle sue labbra.

Eli, dal suo albergo di Tokyo, ha regalato un panorama notturno della città tutto da godere. E lo dimostra l’immagine in bianco e nero postata su Instagram. Lei è di spalle, davanti ad una finestra che mostra la città illuminata. Davanti però c’è lei, completamente nuda e di spalle, a mostarsi in tutta la sua naturale bellezza.

In poche ore la foto ha già raccolto più di 50mila ‘like’ e commenti tra il divertito e l’esagerato. Tutti però apprezzano il suo fiscio, costruito da madre natura ma conservato con intense sedute in palestra, uno dei passatempi preferiti dalla Canalis. E l’affetto dei suoi follower riesce anche a farle dimenticare alcune amarezze. Come il fatto che di recente Maddalena Corvaglia, a Milano, ha organizzato una mega festa per i suoi 40 anni. Lei non c’era, non è stata incitata e questo dimostra che ormai la rottura è totale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo veline: il video che fa impazzire i fans

Ely Canalis, nei giorni scrosi, ha pubblicato un lungo post per salutare il nostro Paese, in attesa di ritornare: “Questo viaggio in Italia è iniziato qualche mese fa, ma finisce oggi. Posso dire che per mille motivi è stato uno dei più belli perché ho sentito vicine le persone più care e capito che alle volte è giusto accettare le tempistiche della vita. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato insieme a me a distanza di anni e quelle che ho conosciuto da poco, ma con le quali c’è stima e affetto reciproco”.

E poi un dolce ricordo per il mariro, Brian Perri, al quale è unita dal 2014 e che è anche il pòadre della sua bimba: “Sono grata per quello che la vita mi dà ogni giorno e di avere un marito che è esattamente come me col quale ci inseguiamo in giro per il mondo. Ovunque ci troviamo è casa”. Infine, da mamma, non ppoteva dimenticarsi Skyler Eva: “Senza di te sarebbe tutto molto più veloce e noioso”.