Coronavirus, è possibile che si trasmetta anche con cibi, merci o pacchi? Ecco la risposta ufficiale al quesito. A fornirla è direttamente un esperto mondiale, ovvero il professor Matteo Moro dell’ospedale San Raffaele di Milano

Coronavirus, la trasmissione avviene uomo a uomo. Solo e unicamente. Lo assicura Matteo Moro, medico igienista e responsabile del controllo delle infezioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il professore ha fatto chiarezza nel corso di un’intervista per La Repubblica oggi in edicola.

Coronavirus, trasmissione anche con cibi e merci?

“Il virus, a differenza dei batteri, hanno sopravvivenza limitata al di fuori dell’organismo che li ospita”, riferisce l’esperto. Dunque: “Toccare superfici e oggetti non rappresenta un rischio”. No alla psicosi totale pertanto. E purtroppo abbiamo già visto i primi effetti nelle ultimissime ore.

Ma negozi e ristoranti cinesi, per esempio, non devono essere guardati con diffidenza o ansia. “L’unico criterio di allarme resta quello geografico. Può essere contagioso chi negli ultimi 14 giorni è stato in Cina o è entrato in contatto con un malato affetto da coronavirus”, assicura il medico.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, italiani a Wuhan: ecco cosa ha deciso il Governo

“Una volta escluso che una persona è stato in Cina recentemente, o che comunque sta bene, non c’è motivo di preoccupazione”, rimarca il responsabile sanitario. Ovviamente non è il cinese di per sé il problema, come molti ignoranti oggi credono, piuttosto le persone che sono state in quella zona da cui è partito il tutto.

Ma cosa provoca di preciso il coronavirus? Il dottor Moro fa chiarezza anche in tal senso: “Il nuovo coronavirus non ha sintomi specifici che permettano di riconoscerlo. Causa tosse, febbre, mal di gola e naso che cola. Nulla di diverso dall’influenza. Le formi gravi provocano polmonite, che può diventare molto seria o letale.

Leggi anche —> Coronavirus, il ministro della salute: “Lo tratteremo come la peste”