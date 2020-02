Calciomercato Serie A: la Juventus pensa soprattutto al futuro, Inter, Napoli e Roma guardano al presente. E gennaio si chiude senza il botto finale.

Calciomercato Serie A: l’ultimo giorno di trattative non gha regalato nessun botto clamoroso in entrata, ma moo era succeso prima. Paradossalmente la protagonista è stata la Juventus definendo la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund che genera una pesante plusvalenza. I dubbi però sono legati alla rosa, che in alcuni reparti è ridotta all’osso.

Inter e Napoli invece hanno mosso molte pedine soprattutto in entrata. Conte e Marotta hanno pescato in Premier League e quello di Eriksen è un colpaccio, specie a quel prezzo. De Laurentiis ha speso come mai aveva fatto nel mercatyo di metà stagione per rilanciare il club. E poi le suggestioni, come Ibrahimovic tornato in rosonero.

I voti alle 20 squadre di Serie A

Atalanta 6, Bologna 6, Brescia 6, Inter 7.5, Lecce 6.5, Parma 6, Roma 6.5, Spal 5.5, Torino 5.5., Cagliari 6, Fiorentina 7.5, Genoa 6.5, Juventus 6.5, Lazio 5, Milan 6.5, Napoli 7.5, Sampdoria 5, Sassuolo 6, Udinese 5.5, Verona 6

ATALANTA Allenatore: Gasperini

Acquisti: Caldara (Dif, Milan, P) – Czyborra (Dif, Heracles, D) – Bellanova (Dif, Bordeaux, P) – Sutalo (Dif, Osijek, D) – Tameze (Cen, Nizza, P)

Cessioni: Kulusevski (Att, Juventus, D) – Kjaer (Dif, Siviglia, FP) – Monachello (Att, Venezia, P) – Vido (Att, Pisa, P) – Barrow (Att, Bologna, D) – Ibañez (Dif, Roma, D) – Masiello (Dif, Genoa, D) – Arana (Dif, Siviglia, FP)

BOLOGNA Allenatore: Mihajlovic

Acquisti: Nico Domínguez (Cen, Velez Sarsfield, D) – Barrow (Att, Atalanta, D) – Vignato (Cen, Chievo, D) – Breza (Por, Bologna, D) – Shehu (Att, Panathinaikos, P)

Cessioni: Destro (Att, Genoa, P) – Vignato (Cen, Chievo, P) – Okwonkwo (Att, Montreal Impact, P) – Dzemaili (Cen, Shenzhen, D) – Paz (Dif, Lecce, P)

BRESCIA Allenatore: Corini

Acquisti: Skrabb (Att, Norrkoping, D) – Bjarnason (Cen, S)

Cessioni: Curcio (Dif, S) – Morosini (Cen, Ascoli, P) – Tremolada (Cen, S) – Magnani (Dif, Sassuolo, FP) – Matri (Att, Sassuolo, FP)

CAGLIARI Allenatore: Maran

Acquisti: Gastón Pereiro (Cen, PSV Eindhoven, D) – Paloschi (Att, SPAL, P)

Cessioni: Aresti (Por, Olbia, D) – Pinna (Dif, Empoli, P) – Deiola (Cen, Lecce, P) – Bradaric (Cen, Celta Vigo, P) – Castro (Cen, SPAL, P) – Cerri (Att, SPAL, P)

FIORENTINA Allenatore: Iachini

Acquisti: Beloko (Cen, Gent, FP) – Cutrone (Att, Wolverhampton, D) – Duncan (Cen, Sassuolo, D) – Igor (Dif, SPAL, D) – Kouamé (Att, Genoa, D) – Amrabat (Cen, Verona, D) – Agudelo (Cen, Genoa, P)

Cessioni: Cristoforo (Cen, Eibar, D) – Dabo (Cen, SPAL, P) – Rasmussen (Dif, Erzgebirge Aue, P) – Saponara (Cen, Lecce, P) – Pedro (Att, Flamengo, P) – Zurkowski (Cen, Empoli, P) – Ranieri (Dif, Ascoli, P) – Amrabat (Cen, Verona, P) – Eysseric (Cen, Verona, P) – Montiel (Cen, Vitoria Setubal, P)

L’Inter pesca a mani basse in Premier, la Juventus lavora sul suo futuro

GENOA Allenatore: Nicola

Acquisti: Perin (Por, Juventus, P) – Behrami (Cen, S) – Destro (Att, Bologna, P) – Eriksson (Cen, IFK Göteborg, D) – Konig (Cen, Velez Sarsfield, D) – Masiello (Dif, Genoa, D) – Iago Falque (Att, Torino, P) – Soumaoro (Dif, Lille, D) – Parigini (Att, Torino, D)

Cessioni: Omeonga (Cen, Hibernian, P) – Gumus (Att, Antalyaspor, P) – I. Radu (Por, Parma, P) – Kouamé (Att, Fiorentina, D) – Agudelo (Cen, Fiorentina, P)

INTER Allenatore: Conte

Acquisti: Young (Cen, Manchester United, D) – Moses (Cen, Chelsea, P) – Eriksen (Cen, Tottenham, D) – Satriano (Att, Nacional Montevideo, D) – Longo (Att, Deportivo La Coruña, FP)

Cessioni: Lazaro (Cen, Newcastle United, P) – Politano (Att, Napoli, D) – Gabigol (Att, Flamengo, D) – Dimarco (Dif, Verona, P) – Longo (Att, Venezia, P)

JUVENTUS Allenatore: Sarri

Acquisti: Kulusevski (Att, Atalanta, D) – Cotter (Att, Sion, D) – Barrenechea (Cen, Sion, D)

Cessioni: Perin (Por, Genoa, P) – Kulusevski (Att, Parma, P) – Cotter (Att, Sion, P) – Han (Att, Al Duhail, D) – Mandzukic (Att, Al Duhail, D) – Beltrame (Att, CSKA Sofia, D) – Emre Can (Cen, Borussia Dortmund, P) – Pjaca (Att, Anderlecht, P)

LAZIO Allenatore: S. Inzaghi

Acquisti: nessuno

Cessioni: Durmisi (Dif, Nizza, P) – V. Beriha (Cen, Fortuna Düsseldorf, D) – Casasola (Dif, Cosenza, P)

LECCE Allenatore: Liverani

Acquisti: Donati (Dif, S) – Deiola (Cen, Cagliari, P) – Saponara (Cen, Fiorentina, P) – Paz (Dif, Lecce, P)

Cessioni: Dumancic (Dif, Gozzano, P) – Fiamozzi (Dif, Empoli, D) – La Mantia (Att, Empoli, D) – Tabanelli (Cen, Frosinone, D) – Dubickas (Cen, Gubbio, P) – Benzar (Dif, Perugia, P) – Tsonev (Cen, Monopoli, P) – Bleve (Por, Catanzaro, P) – Riccardi (Dif, Venezia, P) – Lo Faso (Att, Cesena, D)

MILAN Allenatore: Pioli

Acquisti: Ibrahimovic (Att, S) – Kjaer (Dif, Siviglia, P) – Begovic (Por, Bournemouth, P) – Laxalt (Cen, Torino, FP) – Saelemaekers (Cen, Anderlecht, P)

Cessioni: Caldara (Dif, Atalanta, P) – Reina (Por, Aston Villa, P) – Suso (C, Siviglia, P) – Piatek (Att, Hertha Berlino, D) – Ricardo Rodríguez (Dif, PSV Eindhoven, P)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua

Napoli, sono ottanta i milioni spesi a gennaio, Il Toro come la Lazio invece rimane fermo

NAPOLI Allenatore: Gattuso

Acquisti: Demme (Cen, RB Lipsia, D) – Lobotka (Cen, Celta Vigo, D) – Rrahmani (Dif, Verona, D) – Politano (Att, Inter, D) – Petagna (Att, SPAL, D)

Cessioni: Ciciretti (Att, Empoli, P) – Tutino (Att, Empoli, P) – Rrahmani (Dif, Verona, P) – Gaetano (Cen, Cremonese, P) – Tonelli (Dif, Sampdoria, D) – Petagna (Att, SPAL, P)

PARMA Allenatore: D’Aversa

Acquisti: Kulusevski (Att, Juventus, P) – Kurtic (Cen, SPAL, D) – I. Radu (Por, Genoa, P) – Caprari (Att, Sampdoria, P) – Regini (Dif, Sampdoria, P)

Cessioni: Da Cruz (Att, Sheffield Wednesday, P) – Alastra (Por, Pescara, P) – Machín (Cen, Monza, D) – Dezi (Cen, Virtus Entella, D)

ROMA Allenatore: P. Fonseca

Acquisti: Bruno Peres (Dif, Sport Club Recife, FP) – Ibañez (Dif, Atalanta, D) – Villar (Cen, Elche, D) – Carles Perez (Att, Barcellona, D) – Nzonzi (Cen, Galatasaray, FP)

Cessioni: Celar (Att, Cremonese, P) – Antonucci (Att, Vitoria Setubal, P) – Florenzi (Dif, Valencia, P) – Nzonzi (Cen, Rennes, P)

SAMPDORIA Allenatore: Ranieri

Acquisti: Tonelli (Dif, Napoli, D) – Askildsen (Cen, Stabaek, D) – La Gumina (Att, Empoli, D) – Yoshida (Dif, Southampton, P)

Cessioni: Murillo (Dif, Celta Vigo, P) – Caprari (Att, Parma, P) – Regini (Dif, Parma, P)

SASSUOLO Allenatore: De Zerbi

Acquisti: E. Gómez (Att, Atletico Boston River, P) – Haraslin (Att, Lechia Danzica, D) – Magnani (Dif, Brescia, FP) – Matri (Att, Brescia, FP)

Cessioni: Mazzitelli (Cen, Virtus Entella, D) – Sernicola (Dif, Ascoli, P) – Duncan (Cen, Fiorentina, D) – Matri (Att, Sassuolo, S)

SPAL Allenatore: Semplici

Acquisti: Dabo (Cen, Fiorentina, P) – Bonifazi (Dif, SPAL, D) – Zukanovic (Dif, S, D) – Castro (Cen, Cagliari, P) – Cerri (Att, Cagliari, P)

Cessioni: Moncini (Att, D, Benevento) – Shaka Mawuli (Cen, D, Ravenna) – Kurtic (Cen, Parma, D) – Igor (Dif, Fiorentina, P) – Paloschi (Att, Cagliari, P)

TORINO Allenatore: Mazzarri

Acquisti: nessuno

Cessioni: Zaccagno (Por, Virtus Entella, P) – Bonifazi (Dif, SPAL, D) – Iago Falque (Att, Genoa, P) – Laxalt (Cen, Milan, FP) – Perugini (Att, Genoa, D)

UDINESE Allenatore: Gotti

Acquisti: Zeegelaar (Cen, Watford, D)

Cessioni: Felipe Vizeu (Att, Atletico Paranaense, P) – Sierralta (Dif, Empoli, P) – Pussetto (Att, Watford, D) – Opoku (Dif, Amiens, P)

VERONA Allenatore: Juric

Acquisti: Rrahmani (Dif, Napoli, P) – Dimarco (Dif, Inter, P) – Lovato (Dif, Padova, D) – Eysseric (Cen, Fiorentina, P)

Cessioni: Tupta (Att, Wisla Cracovia, P) – Henderson (Cen, Empoli, P) – Bessa (Cen, Goias, P) – Crescenzi (Dif, Cremonese, P) – Di Gaudio (Att, Spezia, P)

Legenda: Por – Portiere, Dif – Difensore, Cen – Centrocampista, Att – Attaccante, D – Definitivo, P – Prestito, FP – Fine Prestito