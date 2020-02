Spiacevole episodio a Brindisi, dove un gruppo di medici è stato aggredito durante un intervento da alcuni parenti di un malato: i dettagli.

Terribile episodio a Brindisi, dove alcuni medici impegnati in un delicatissimo intervento ad un aneurisma dell’aorta, sono stati interrotti dai parenti di un altro paziente.

Gli incursori pretendevano un consulto con il primario dell’ospedale ed hanno costretto l’equipe di Chirurgia ad interrompere la delicatissima operazione. La squadra di chirurgian, infatti, ha subito diverse violenze verbali. Fortunatamente però i sanitari sono riusciti a mantenere la calma, evitando il peggio.

Lo spiacevole episodio è avvenuto al nosocomio Perrino di Brindisi.

Brindisi, la terribile aggressione: i dettagli

Lo spiacevole episodio è avvenuto in tarda serata nella giornata di ieri. L’ingresso degli aggressori è stato improvviso ed hanno interrotto i medici mentre provavano a salvare la vita di un paziente. Il sangue freddo dei presenti in sala ha permesso di evitare la tragedia. Inoltre al Perrino di Brindisi non è la prima volta che accade una situazione del genere.

Riguardo al terribile accaduto, l’ordine dei medici pretende più sicurezza. Infatti il presidente dell’ordine, Arturo Oliva, dichiara in una nota: “Gli operatori sanitari dell’ospedale Perrino sono esasperati dai troppi episodi di intolleranza e prevaricazione e dai cronici ritardi nell’attivazione di interventi tecnici per la loro incolumità“.

Sempre il presidente ha poi continuato affermando: “Per questo, potrebbero arrivare a clamorose decisioni fino ad astenersi dalle attività sanitarie in quei posti dove non ricorrono le minime condizioni di sicurezza“.

Oliva conclude il suo discorso invitando: “La Prefettura a intervenire e la direzione generale della Asl di Brindisi e la propria area tecnica a mettere in sicurezza gli operatori sanitari con interventi ed attività di cui si è in attesa da anni“.

Infatti sempre per il presidente dell’ordine bisogna ripristinare la polizia negli ospedale 24 ore su 24, ed inoltre le porte delle sale operatorie dovrebbero essere blindate.

Fortunatamente, dopo l’aggressione i medici sono risuciti a concludere la delicata operazione con successo.

L.P.

