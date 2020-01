23 bambini in ostaggio, la polizia lo spara e la moglie viene linciata

E’ successo a Farrukkabad, una città dell’Uttar Pradesh, in India. Un uomo ha preso in ostaggio 23 bambini, quest’ultimo era in libertà provvisoria dietro cauzione: era uscito dal carcere, dove era detenuto con l’accusa di assassinio. La figlia dell’uomo festeggiava il suo compleanno e, per l’occasione, ha invitato a casa i suoi amici. L’uomo ha chiuso tutti i bambini in una stanza, richiedendo di essere scagionato dall’accusa di omicidio ed un riscatto di 10 milioni di rupie, circa 125 mila euro, per ogni ostaggio.

23 bambini in ostaggio: lui ucciso, la moglie linciata

Nonostante la polizia abbia provato a negoziare con l’uomo, quest’ultima l’ha sparato ed ucciso per liberare tutti i bambini in ostaggio. Al termine della sparatoria, la folla iraconda si è riunita attorno casa del sequestratore ed ha ucciso la moglie a sassate. Inutili i soccorsi, la donna è stata colpita alla testa e morta in ospedale.