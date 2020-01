Loredana Guida ha perso la vita nel modo più assurdo possibile: morire di malaria nel 2020. Ora Agrigento si mobilita perché non accada mai più

Una tragedia che fa rabbia, una tragedia che lascia tutti sconcertati. Perché nel 2020, con i sistemi di prevenzione e di cura così avanzati che abbiamo al giorno d’oggi, è impossibile che si debba ancora morire di malaria. Una malattia che dalle nostre parti è stata quasi debellata ma che continua a proliferare in alcune zone del mondo. Loredana Guida non doveva morire, non poteva morire di malaria. Un’assurdità che ha strappato una donna di 44 anni, insegnante e giornalista, ad una vita bella e piena.

Non si può e non si deve morire così: lo sa bene anche Agrigento, la città natale di Loredana, che ora si sta mobilitando affinché eventi del genere non si verifichino più. All’ospedale San Giovanni di Dio, dove la Guida si era rivolta per sintomi bollati come “niente di grave”, non esiste un reparto di malattie infettive. Il Pronto Soccorso aveva rimandato a casa la giornalista, senza riuscire a diagnosticarle la malaria in atto, finché poi non c’è stato più nulla da fare.

Agrigento e la malaria, un reparto malattie infettive in memoria di Loredana Guida

L’iniziativa di Alfonso Cartannilica, una petizione per far sì che il San Giovanni di Dio di Agrigento possa avere un reparto dedicato alle malattie infettive dedicato a Loredana Guida, ha raccolto in pochissime ore più di 500 firme e la collaborazione fattiva di familiari e amici della donna. Al momento il più vicino ospedale specializzato si trova a Caltanissetta, e per questo da Agrigento arrivano tante persone che necessitano di essere curate. Non dalla malaria, ovviamente: quello è un caso raro quanto incredibile, la classica goccia che fa traboccare il vaso. La questione in realtà è annosa: già nel 2015 era stata presentata un’interrogazione parlamentare per far sì che Agrigento avesse il suo reparto specialistico sulle malattie infettive.

La vicinanza con l’Africa, infatti, ha sempre preoccupato non poco gli abitanti della provincia siciliana, che da anni richiedono il reparto. Il quale, peraltro, è già previsto nella pianta organica dell’ospedale, con 10 posti. In passato ci sono stati casi di morte per meningite, in altri casi scabbia, ebola e malaria curate per fortuna in tempo. Ma stavolta no, stavolta purtroppo non è andata così. Che il caso di Loredana Guida, per quanto drammatico, possa servire a qualcosa: non si può morire di malaria nel 2020, non è possibile.