Giustifica falsa quella scritta da un bambino piccolo che si è finto la madre per non fare i compiti il giorno dopo.

Una giustifica falsa che sta facendo il giro del web. Un bambino di 9 anni, riporta Repubblica, si sarebbe finto la madre per non fare i compiti ed avrebbe deciso di passare il pomeriggio a fare altro. Il giorno dopo, il piccolo è andato a scuola con grande fierezza, convinto dia vere uno scudo protettivo che potesse schermarlo da ogni possibile attacco. Quando il professore lo ha incalzato chiedendogli dei compiti e cercandolo di interrogarlo, il nostro eroe ha semplicemente sfoderato il quaderno. Alzatosi, lo ha portato alla cattedra del professore, facendoglielo leggere con grande solennità.

“Non appotuto studiare”, giustifica falsa scritta dall’alunno – FOTO

Il professore si è trovato davanti una nota scritta in penna blu. “Ciao maestro, sono la mamma di Francesco. Non a fatto i compiti perché era tornato stanco e non appotuto fare i compiti”. La calligrafia era insicura e stranamente l’intera frase era scritta in stampatello. Nessuna firma, niente di niente. Solo errori grammaticali. Inutile dire che, alla fine, il giovane e coraggioso contraffattore non ha ingannato proprio nessuno e si è guadagnato un bel 2. Ora dovrà fare il massimo per recuperare e studiare ancora più di quanto non avrebbe studiato evitando questi sotterfugi. La scuola è fatta di dure prove e di tanto impegno, le scorciatoie non portano assolutamente a niente. Soprattutto se non sapete bene come scrivere l’italiano e davanti avete proprio il prof di grammatica, com’è successo al protagonista di questa storia tutta italiana.

