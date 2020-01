Tragica morte a Eboli, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è morto folgorato mentre provava a rubare dei cavi di rame da una cabina vicino al ‘Konig Santa Cruz’. La vittima si chiama Simone Masala, mentre gli altri suoi due complici sarebbero fuori pericolo e sarebbero stati deferiti per tentato furto aggravato. Lo riferisce oggi ‘Il Mattino’, secondo cui dopo la morte del ragazzo ci sarebbe stato un vero e proprio attacco social con espressioni come “Se l’è cercata“, “Ben gli sta” o ancora “Uno in meno“.

LEGGI ANCHE >>> Roma, allarme tubercolosi: 4 bambini positivi al test