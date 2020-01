Matteo Salvini attacca il governo sulla gestione dei casi di Coronavirus. Il leader della Lega accusa uno scarso controllo preventivo

Tutto il mondo è nel caos per il proliferarsi del Coronavirus. In questi ultimi giorni anche in Italia l’allerta è massima, visto che ci sono stati dei casi confermati di persone contagiate dell’epidemia influenzale proveniente da Wuhan, in Cina. Poco fa è arrivato il commento di Matteo Salvini, che ha attaccato il governo giallo-rosso in merito alla gestione dell’emergenza legata al virus cinese.

Coronavirus, l’attacco di Salvini al governo: “Scarso controllo preventivo a chi arriva in Italia”

Il leader della Lega, attraverso un post pubblicato sulla sua pagine Facebook, ha lanciato un duro attacco al governo Conte, accusandolo di non aver controllato adeguatamente il flusso di persone entrare in Italia. “I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati a Malpensa il 23 gennaio e senza alcun controllo avrebbero girato mezza Italia fino a raggiungere un albergo in pieno centro a Roma”.

Salvini, a suo dire, aveva chiesto maggiori controlli: “E’ così che il governo tutela la sicurezza degli italiani? La Lega aveva chiesto da giorni quarantena, blocchi e controlli, ma per i giornalisti e per i politici di sinistra eravamo soltanto sciacalli e speculatori. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, chi sbaglia deve pagare”.