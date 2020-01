Coronavirus, mascherine a rischio: in Italia usiamo quelle di Wuhan importate in Europa

L’allarme Coronavirus sta gettando nel panico tutto il mondo, Italia compresa. Misure di sicurezza allo stremo dopo i primi due casi ufficiali di contagio in un albergo a Roma. Il ministero della Sanità sta seguendo da vicino la situazione pere evitare che si possa creare un contagio diffuso.

Voli da e verso la Cina bloccati, attenzione massima per i casi riscontrati, allerta alle stelle, ma qualcosa non va lo stesso. Si perchè le mascherine, tanto care in questo momento per evitare il virus, sono fabbricate in Cina!

Come tanti prodotti che vengono utilizzati in Europa e anche in Italia, le maschere sono importate proprio dal colosso asiatico. Ora il caso vuole, che delle tante città cinesi, la fabbrica sia proprio di Wuhan, focolaio mondiale del Coronavirus.

Il caso che desta scalpore è stato raccontato da una ragazza Lara, che lavora all’aeroporto di Fiumicino. Come molti operatori dello scalo aeroportuale si è dovuta attrezzare per combattere l’emergenza, ed ha acquistato le famose mascherine, tanto in voga in tutto il mondo in questo momento.

L’acquisto è stato fatto presso il gruppo Farmacie Igea, a Roma, lo scorso 28 gennaio, e guarda caso sull’etichetta viene riportata la fabbricazione di provenienza: Wuhan, Cina. L’import era stato completato mesi fa, prima dell’innalzarsi dei prezzi post scoppio della pandemia, ma con provenienza proprio dalla città incriminata.

Il paradosso è che queste maschere, molto spesso vengono anche rispedite indietro per combattere l’emergenza. La Cina, terminate le scorte sul proprio territorio nazionale, si trova costretta a richiedere aiuto ad altri paesi, compresa l’Italia.

E anche noi siamo in difficoltà, visto l’aumento della richiesta e l’impossibilità ora di acquisirle proprio dal mercato cinese.

Una farmacia di Como conferma come le scorte di mascherine siano terminate, ormai introvabili anche sul web.

A Prato, città in cui vive la maggiore comunità cinese in Italia, le mascherine sono terminate e non torneranno prima del 5 febbraio. In più adesso la richiesta è quasi tutta relativa a quelle con filtro, le uniche sicure. La maggior parte degli acquirenti sono proprio cittadini cinesi, che cercano di cautelarsi.