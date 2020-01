Nuovo sospetto caso di Coronavirus in Italia: è allerta massima per il virus cinese anche nel nostro Paese

Non si placa l’allerta nel mondo per il Coronavirus, l’epidemia influenzale proveniente dalla Cina. Anche in Italia la paura sta salendo negli ultimi giorni, dopo i casi sospetti nella bave da crociera a Civitavecchia e quelli invece confermati dei due turisti cinesi a Roma. Questa mattina è stato segnalato un altro caso sospetto a Fermo: si tratta di una bambina cinese iscritta alla terza elementare in una scuola della provincia marchigiana.

La piccola ha accusato i sintomi influenzali come la febbre alta ed era appena rientrata in Italia dopo essere stata 4 mesi in Cina, non lontano da Wuhan, la città in cui si è scatenato il focolaio del virus. La bambina è stata inserita in un piano di profilassi in isolamento.

Coronavirus, caso sospetto a Fermo: bambina messa in isolamento

La bambina era rientrata in Italia dalla Cina lo scorso 21 gennaio ed era tornata a scuola. All’inizio non aveva accusato alcun tipo di malessere e sintomi influenzali, ma dopo qualche giorno ha smesso di presentarsi in classe. Le insegnanti si sono insospettite dalla prolungata assenza e dalla scuola hanno contattato i genitori della bambina, scoprendo che era a letto malata con la febbre alta.

Questo ha fatto scattare l’allerta, visto che la sospetta contagiata aveva trascorso i precedenti 4 mesi in Cina. I dirigenti scolastici hanno così segnalato il caso al sindaco e in seguito hanno contattato il dipartimento di prevenzione dell’ospedale Murri di Fermo. Vedremo se si tratterà di un nuovo caso di Coronavirus o soltanto un falso allarme.