Coronavirus, allarme anche in Germania: primo bambino contagiato come annunciato dal ministero della Salute del Land della Baviera.

Altro caso di Coronavirus, questa volta in Germania. Secondo quanto riportato in queste ore dal ministero della Salute del Land della Baviera, si tratterebbe del primo bambino contagiato dal virus in Germania e il piccolo sarebbe il figlio di un dipendente della ditta Webasto, di cui era stato annunciato nei giorni scorsi il contagio. Si tratta del sesto caso accertato in Germania e adesso l’allerta è ai massimi livelli.

Coronavirus, emergenza nazionale in Italia

Intanto in Italia, nelle scorse ore, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato ufficialmente lo stato d’emergenza per 6 mesi. Nel nostro paese, oltre ai due casi di ieri a Roma, ci sarebbe un terzo caso sospetto a Tivoli dove un operaio romeno di 42 anni si è rivolto al Pronto Soccorso per una febbre molto alta. L’uomo, tra le altre cose, avrebbe dichiarato di essere stato in contatto con i due turisti cinesi portatori del virus.

